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08 января 2025, 23:46

Во Львове судили студентку, избившую парня букетом цветов и палкой

08 января 2025, 23:46
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фото: pixabay.com
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Суд во Львове назначил наказание в виде общественных работ студентке Львовского профессионального колледжа индустрии моды, нанесшей легкие телесные повреждения мужчине

Соответствующее решение принял Галицкий районный суд, передает RegioNews.

Девушке назначили 100 часов общественных работ. По материалам дела, она избила парня букетом роз и палкой. Причиной ее агрессивного поведения якобы стала ревность.

Инцидент произошел 6 декабря вечером во Львове по улице Святого Теодора. Как отмечается в материалах дела, девушка сначала ударила потерпевшего букетом роз по голове, рукам и спине, а затем нанесла еще около десяти ударов железной палкой по телу.

Следствием ударов стали ссадины, синяки и царапины на разных частях тела мужчины. Он прошел судебно-медицинскую экспертизу, которая классифицировала его травмы как легкие телесные повреждения.

Обвиняемая признала свою вину. Приговор еще можно оспорить.

Напомним, ранее в общежитии Черновицкого профессионального колледжа бизнеса и пищевых технологий избили студента, парня госпитализировали.

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