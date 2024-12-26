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Завершено досудебное расследование в отношении помощницы судьи Днепровского апелляционного суда, которая "сливала" уголовникам закрытую информацию из реестра судебных решений. Обвинительный акт направлен в суд

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Помощница судьи дружила с людьми, связанными с местными криминальными кругами, и помогала им получать нужную информацию. В частности, их интересовали запланированные обыски или следственные действия в отношении определенных лиц.

Фамилию для проверки женщина получала через мессенджер, а затем искала информацию в "Едином государственном реестре судебных решений". По договоренности, она должна была проверять реестр минимум дважды в неделю.

Правоохранители задокументировали ряд фактов "слива" закрытой информации.

После разоблачения экс-помощницу судьи уволили. Ей грозит до 6 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области будут судить чиновника ГПСУ, который помог почти 30 мужчинам незаконно выехать в Польшу.