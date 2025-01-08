Удар авиабомбами по Запорожью: количество пострадавших снова увеличилось
Число пострадавших в результате вражеского авиаудара по Запорожью увеличилось до 33 человек
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Число погибших пока неизменно – 13 человек.
Большинство пострадавших просто находились на улице и в общественном транспорте.
По информации Нацполиции, россияне нанесли по Запорожью два удара управляемыми авиабомбами (ФАБ-500 с УМПК).
Авиабомбы взорвались в скоплении людей – вблизи административной части инфраструктурного объекта и дороги.
Спасатели ликвидировали пожар в административном здании на площади 800 кв.м и трех автомобилей.
В результате вражеского удара повреждены 4 админздания, 27 автомобилей и трамвай.
Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, 8 января около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья.
Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.