фото: прокуратура

В среду, 8 января, российская армия совершила авиационную атаку по инфраструктуре Запорожья

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

По предварительным данным, погибли 13 человек, еще 29 получили ранения.

В результате вражеских обстрелов получили повреждения многоэтажки, промышленный объект и другая инфраструктура города. Обломки попали в трамвай и маршрутку с пассажирами. Повреждены автомобили, припаркованные рядом.

Правоохранители продолжают документировать последствия вражеской атаки.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар КАБами по Запорожью.

"Россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожью. Сознательный удар по городу... Нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

Требуется давление на Россию за террор. Необходимо поддерживать защиту жизней в Украине. Завершить такую войну надежным миром можно только благодаря силе", – говорится в сообщении.

Напомним, 8 января около 15:40 россияне ударили по промышленной инфраструктуре Запорожья.

Момент атаки россиян на город попал на видеорегистратор.