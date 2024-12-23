Россияне нанесли 400 ударов по Запорожской области
За прошедшие сутки российские войска нанесли 400 ударов по восьми населенным пунктам Запорожской области
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров , передает RegioNews .
Россияне обстреливали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Волшебное и Новодаровку.
Для обстрелов враг использовал дроны разной модификации, артиллерию и РСЗО.
Федоров добавил, что сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры не поступало. Мирные жители не пострадали.
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