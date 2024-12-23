Росіяни завдали 400 ударів по Запорізькій області
Протягом минулої доби російські війська завдали 400 ударів по восьми населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Росіяни обстрілювали Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
Для обстрілів ворог використовував дрони різної модифікації, артилерію та РСЗВ.
Федоров додав, що повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури не надходило. Мирні жителі не постраждали.
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