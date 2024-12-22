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Спасатели показали последствия падения обломков "Шахеда" на многоэтажку в Броварах
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22 декабря 2024, 10:54

Спасатели показали последствия падения обломков "Шахеда" на многоэтажку в Броварах

22 декабря 2024, 10:54
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фото: ГСЧС
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В субботу, 22 декабря, ночью обломки "Шахеда" упали на многоэтажку в Броварах, возник пожар

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

В 00:30 в результате попадания обломков БПЛА возникло возгорание кровли и лифтового помещения 25-этажного дома.

Спасатели проводили эвакуацию жильцов дома. Пожар ликвидировали на площади 30 кв.м.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

По данным Нацполиции, в Киевской области в результате вражеской атаки были повреждены две многоэтажки. В другом доме повреждены окна и автомобиль.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы, патрульная полиция, а также взрывотехники.

Напомним, поздно вечером 21 декабря российские военные нанесли авиаудары по Херсонскому району. Для атаки применили 11 КАБов.

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