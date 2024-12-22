фото: полиция

Взрывотехники обезвредили в Сумской области боевую часть авиационной ракеты россиян Х-59, которая была "приземлена" силами обороны Украины и не взорвалась во время падения

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Ракета упала на вспаханном поле недалеко от села. Взрывотехники установили, что это – российская авиаракета Х-59 класса "воздух-поверхность".

Боевая часть ракеты, весящая более 280 килограмм, не взорвалась, ее обезвредили на месте. Затем боеприпас вывезли в безопасное место и уничтожили путем подрыва.

Напомним, ранее в Киевской области саперы изъяли российский дрон, застрявший на дереве.