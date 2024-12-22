Оккупанты ударили по Бериславу на Херсонщине: есть погибший
В субботу, 22 декабря, российские военные атаковали дроном Берислав Херсонской области
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Под удар вражеского беспилотника попал 30-летний мужчина. От полученных травм он погиб на месте.
Напомним, поздно вечером 21 декабря российские военные нанесли авиаудары по Херсонскому району. Для атаки применили 11 КАБов.
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
На Тернопольщине водитель легковушки сбил двоих детей на тротуаре: одна из девочек в тяжелом состоянии
22 декабря 2024, 16:17Дипломатия без компаса: как "перезагрузка" превратилась в хаос
22 декабря 2024, 15:56Вместо Александры – Андрей: на Львовщине киевлянин притворился женщиной, чтобы выехать за границу
22 декабря 2024, 15:52В Кировоградской области произошел взрыв в доме: он разрушен
22 декабря 2024, 14:19Предрождественский ажиотаж: на границе фиксируется большое количество пересечений границы
22 декабря 2024, 13:55Россияне ударили дроном по Купянску: раненый мужчина
22 декабря 2024, 13:25Россияне расстреляли 5 украинских военных, сдававшихся в плен
22 декабря 2024, 12:51Трагедия на Закарпатье: полиция устанавливает обстоятельства гибели двухлетнего мальчика
22 декабря 2024, 12:19Россияне запустили по Украине баллистику и 103 дрона: как отработала ПВО
22 декабря 2024, 11:49
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все блоги »