Россияне ударили дроном по Купянску: раненый мужчина
В результате удара российского дрона по Купянску Харьковской области получил ранение мужчина, который шел по улице
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
"Оккупанты ударили дроном с боеприпасом по гражданскому населению города Купянск. Гражданский, 56-летний мужчина, который шел по улице, получил ранение конечностей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что полученные ранения привели к ампутации конечностей.
Правоохранители фиксируют последствия вражеской атаки.
Напомним, в ночь на 22 декабря российская армия атаковала Украину баллистикой и 103 дронами. Украинские защитники сбили половину из запущенных БПЛА.
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