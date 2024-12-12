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12 декабря 2024, 06:44

Ракетный удар по Запорожью: количество погибших снова выросло

12 декабря 2024, 06:44
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фото: Запорожская ОВА
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Число погибших в результате ракетного удара по клинике в Запорожье по состоянию на утро 12 декабря возросло до 10

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По словам руководителя областной администрации, тело еще одной женщины извлекли спасатели из-под завалов здания.

Таким образом, количество погибших возросло до десяти. Также известно, что 22 человека ранены.

Федоров добавил, что под завалами остается еще один человек.

Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья около 15:00 10 декабря. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Ранее сообщалось о девяти погибших.

война Запорожье ракетный удар Федоров Иван Сергеевич
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