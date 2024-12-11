Удар по Запорожью 10 декабря: в больнице скончался еще один раненый
Число погибших в результате ракетного удара, нанесенного россиянами по Запорожью 10 декабря, возросло до 9
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Несмотря на усилия медиков в больнице скончался еще один раненый. Это 74-летний мужчина. Вражеская атака по центру города унесла уже 9 жизней", – говорится в сообщении.
Напомним, российская армия нанесла удар по центру Запорожья около 15:00 10 декабря. Разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания. Ранее сообщалось о восьми погибших.
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
29 ноября 2024
Что ожидает украинцев в декабре: тысяча Зеленского, повышенные налоги и новые правила бронирования от мобилизации
Первый месяц зимы принесет украинцам много нововведений и, прежде всего, это касается повышения налогов — обновления в этой фискальной части вступят в силу уже с 1 декабря. Также для бизнеса введена н...
Россияне обстреляли жилой дом в Херсонской области
11 декабря 2024, 16:30Украина готова к переговорам с РФ, но при определенных условиях, – Подоляк
11 декабря 2024, 16:24На Прикарпатье объявили снеголавинную опасность
11 декабря 2024, 16:00На Черкащине правоохранители обезвредили наркосиндикат, который ежемесячно "зарабатывал" около 5 млн грн
11 декабря 2024, 15:40Атака по Днепровскому району на Днепропетровщине: в полиции рассказали о последствиях
11 декабря 2024, 15:20Оккупанты ударили дроном по Херсону: раненая женщина
11 декабря 2024, 14:46Украинцы нашли способ, как перевести "тысячу Зеленского" на банковскую карту
11 декабря 2024, 14:25Правоохранителям разрешат проверять корреспонденцию украинцев без их согласия: подробности
11 декабря 2024, 14:09Переговоры с Россией: что должен осознать Трамп
11 декабря 2024, 14:03
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Сколько "стоит" судья Печерского суда?