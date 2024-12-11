Россияне за день почти 30 раз обстреляли Никопольщину: есть повреждения и пострадавший
В течение 11 декабря российские военные почти 30 раз атаковали Никопольщину, используя беспилотников и артиллерию
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.
Оккупанты били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Красногригоревской, Мировской громадам.
В результате обстрела пострадал 44-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.
Повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка, авто. Также повреждены инфраструктура, гостиница, админздание. Есть разрушения на территории лицея.
Также Лысак добавил, что по уточненной информации, в Днепровском районе в результате вражеской атаки повреждены 8 частных домов, а также две легковушки.
На фото – Никопольщина.
Напомним, 11 декабря, российские войска совершили ракетную атаку по Днепровскому району на Днепропетровщине.