фото: ОВА

В течение 11 декабря российские военные почти 30 раз атаковали Никопольщину, используя беспилотников и артиллерию

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

Оккупанты били по Никополю, Марганецкой, Покровской, Красногригоревской, Мировской громадам.

В результате обстрела пострадал 44-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.

Повреждены 6 частных домов, хозяйственная постройка, авто. Также повреждены инфраструктура, гостиница, админздание. Есть разрушения на территории лицея.

Также Лысак добавил, что по уточненной информации, в Днепровском районе в результате вражеской атаки повреждены 8 частных домов, а также две легковушки.

На фото – Никопольщина.

Напомним, 11 декабря, российские войска совершили ракетную атаку по Днепровскому району на Днепропетровщине.