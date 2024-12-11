В Воздушных силах показали, как сбивали ракеты Х-59/Х-69 над Днепропетровщиной
Украинские защитники с утра 11 декабря сбили две ракеты Х-59/Х-69. Россияне пытались нанести удар по Днепропетровской области
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Россияне выпустили по Украине ракеты Х-59/Х-69 из акватории Азовского моря. Это произошло около 11:00.
"Обе ракеты сбиты противовоздушной обороной", – говорится в сообщении.
Воздушные цели уничтожили бойцы подразделения воздушного командования "Восток".
На видео – работа подразделения.
Напомним, российские ракеты были уничтожены в Днепровском районе области. Из-за вражеской атаки повреждены частные дома, транспортные средства.
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