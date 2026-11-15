РФ атаковала энергетику: в нескольких областях аварийные отключения света

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15 ноября россияне в очередной раз атаковали энергетику Украины. В результате ударов тысячи граждан остались без света

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Россияне в очередной раз атаковали энергетический объект. Из-за серьезных повреждений энергооборудования без света остались люди в Запорожской и Днепропетровской областях. В настоящее время в этих регионах введены аварийные отключения.

Все ответственные службы постоянно на связи и координируют свои действия.

Как только разрешит ситуация с безопасностью, бригады энергетиков начнут ремонтные работы, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение", - говорят энергетики.

Также в полиции Запорожской области сообщали, что временно не работает линия "102". В случае необходимости жителям советуют звонить правоохранителям по линии "112".

Напомним, что в Украине действуют графики отключения света. Точную информацию следует проверять на сайтах поставщиков (обэнерго).