В Ивано-Франковске нашли гранату прямо на скамейке
В Ивано-Франковске утром 15 ноября обнаружили подозрительный предмет. Оказалось, что это, скорее всего, граната.
Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews.
Предмет, похожий на гранату, был найден в банке на скамейке. На место выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты. Предварительно это была граната Ф-1. Следователи изъяли боеприпас.
"Если увидели подозрительный предмет, ни в коем случае не приближайтесь к нему и немедленно звоните по телефону 102", - советуют в полиции.
Напомним, ранее в Николаевской области обезвредили российскую ракету Х-101 из более 200 кг взрывчатки – она не сдетонировала во время падения.
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