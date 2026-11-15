В Ивано-Франковске нашли гранату прямо на скамейке

Фото: Нацполиция

В Ивано-Франковске утром 15 ноября обнаружили подозрительный предмет. Оказалось, что это, скорее всего, граната.

Об этом сообщили в полиции Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

Предмет, похожий на гранату, был найден в банке на скамейке. На место выехали взрывотехники, следственно-оперативная группа и криминалисты. Предварительно это была граната Ф-1. Следователи изъяли боеприпас.

"Если увидели подозрительный предмет, ни в коем случае не приближайтесь к нему и немедленно звоните по телефону 102", - советуют в полиции.

Напомним, ранее в Николаевской области обезвредили российскую ракету Х-101 из более 200 кг взрывчатки – она не сдетонировала во время падения.