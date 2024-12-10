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10 грудня 2024, 18:16

У Запоріжжі під завалами клініки шукають вісьмох людей

10 грудня 2024, 18:16
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фото: Запорізька ОВА
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У Запоріжжі триває пошуково-рятувальна операція після обстрілу, який росіяни здійснили сьогодні, 10 грудня. Наразі відомо, що під завалами зруйнованої будівлі клініки залишаються люди

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

За інформацією голови ОВА, під завалами будівлі, зруйнованої внаслідок ворожого удару, перебувають щонайменше восьмеро людей.

"Надзвичайники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Разом з ними три бригади медиків", - додав Федоров.

Він також оприлюднив нові фото з місця подій.

Нагадаємо, російська армія завдала удару по центру Запоріжжя близько 15:00. Зруйнована приватна клініка, пошкоджені розташовані поруч будівлі. Раніше повідомлялося про трьох загиблих та 16 поранених.

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