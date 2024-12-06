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06 декабря 2024, 19:32

В результате удара по Запорожью 9 погибших и 6 раненых, – ОВА

06 декабря 2024, 19:32
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фото: Запорожская ОВА
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Число погибших в результате авиационного удара по городу Запорожье сегодня вечером, 6 декабря, увеличилось до девяти. Также шесть горожан получили ранения

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

"Деверо погибших и шесть раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет", – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 6 декабря оккупанты атаковали Запорожье авиабомбами. Сообщалось о троих погибших и четырех раненых. Вскоре число жертв выросло до семи. Двое детей получили осколочные ранения и травмы головы.

РФ война обстрелы погибшие Запорожье пострадавшие Запорожская ОВА авиаудар Федоров Иван Сергеевич
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