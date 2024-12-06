В результате удара по Запорожью 9 погибших и 6 раненых, – ОВА
Число погибших в результате авиационного удара по городу Запорожье сегодня вечером, 6 декабря, увеличилось до девяти. Также шесть горожан получили ранения
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.
"Деверо погибших и шесть раненых. Среди пострадавших двое детей 4 и 11 лет", – говорится в сообщении.
Напомним, вечером 6 декабря оккупанты атаковали Запорожье авиабомбами. Сообщалось о троих погибших и четырех раненых. Вскоре число жертв выросло до семи. Двое детей получили осколочные ранения и травмы головы.
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