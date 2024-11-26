Из-за ночных обстрелов Тернополь остался без света
Из-за повреждения электросети в результате вражеской атаки в ночь на 26 ноября в Тернополе отсутствует электроснабжение
Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал, передает RegioNews.
"Троллейбусы в Тернополе временно не будут курсировать. На замену будут автобусы. Энергетики постепенно возобновляют электроснабжение города. Будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее", — говорится в сообщении.
По словам мэра, в связи с обстрелами произошло повреждение электроинфраструктуры, от которой питается Тернополь.
Сергей Надал уточнил, что ситуация в городе следующая:
- Лифты в многоквартирных домах не будут работать до полного восстановления электроснабжения.
- Индивидуальные тепловые пункты будут отключены, а тепло будет подаваться в дома напрямую.
- Согласно информации КП "Тернопольводоканал", ориентировочно в 7:00. централизованное водоснабжение должно восстановиться у всех потребителей.
- Газоснабжение всех потребителей в городе обеспечивается в штатном режиме.
- Медицинские учреждения работают в обычном режиме, в случае необходимости учреждения обеспечены генераторами.
Напомним, 26 ноября графики почасовых отключений света будут применяться в течение 10 часов. Энергетики будут отключать одну очередь потребителей.
Стало известно, в какие часы будут отключать свет 26 ноябряВсе новости »
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