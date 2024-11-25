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25 ноября 2024, 01:15

Ночная атака Shahed на Запорожье: ранения получил ребенок

25 ноября 2024, 01:15
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В результате атаки вражеских ударных дронов на Запорожье в ночь на 25 ноября пострадал ребенок. Оккупанты продолжают бить по городу БпЛА

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

По его словам, по состоянию на час ночи известно об одном раненом ребенке.

"Это девочка 16 лет. Медики оказывают всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Напомним, ночью 25 ноября оккупанты атаковали Запорожье "шахедами". В результате вражеских обстрелов поврежден объект инфраструктуры.

РФ война обстрелы Запорожье БПЛА пострадавшая Запорожская ОВА Федоров Иван Сергеевич Shahed
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