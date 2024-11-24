В результате новой атаки дронов в Киевской области возник пожар на предприятии

фото иллюстративное: ГСЧС

Днем, 24 ноября, российские войска совершили очередную атаку дронами. В результате атаки повреждено промышленное предприятие в Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.

Как рассказал начальник областной администрации, в результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте возник пожар. Спасатели оперативно потушили огонь.

По словам Кравченко, на предприятии частично повреждена кровля здания.

Люди в результате атаки не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 24 ноября российские войска совершили очередную дроновую атаку. На Киевщине работала противовоздушная оборона, уничтожены враждебные цели. Фиксировалось падение обломков.

Всего в течение ночи и утра силы ПВО сбили 50 вражеских дронов.