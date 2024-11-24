В результате новой атаки дронов в Киевской области возник пожар на предприятии
Днем, 24 ноября, российские войска совершили очередную атаку дронами. В результате атаки повреждено промышленное предприятие в Киевской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение главы Киевской ОВА Руслана Кравченко.
Как рассказал начальник областной администрации, в результате падения обломков сбитых вражеских целей на объекте возник пожар. Спасатели оперативно потушили огонь.
По словам Кравченко, на предприятии частично повреждена кровля здания.
Люди в результате атаки не пострадали.
Напомним, ранее сообщалось, что в ночь на 24 ноября российские войска совершили очередную дроновую атаку. На Киевщине работала противовоздушная оборона, уничтожены враждебные цели. Фиксировалось падение обломков.
Всего в течение ночи и утра силы ПВО сбили 50 вражеских дронов.