Не хотели умирать за Путина: на Харьковщине пограничники взяли в плен двоих оккупантов
На Купянском направлении два кафира из вражеской штурмовой группы не захотели умирать за Путина. Россияне сдались пограничникам бригады «Месть»
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Один из пленных прозрел и стал жаловаться на руководство РФ. Он так и не понял, "за что россияне воюют против украинцев".
Его напарника "бросили на мясо", хоть в армии он не служил. Перед отправкой в атаку ему даже не показали, как пользоваться автоматом.
"Оккупант признался, что шел на позиции под принуждением, потому что сзади стоят заградительные отряды", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее бойцы пограничной комендатуры "Шквал" в районе Серебрянского лесничества взяли в плен одного оккупанта.
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