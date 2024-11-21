ВСУ уничтожили более 1500 оккупантов, десятки ББМ и 50 артсистем россиян
За прошедшие сутки, 20 ноября, Силы обороны Украины уничтожили 1 510 российских захватчиков, восемь танков, несколько десятков боевых бронированных машин и 50 артиллерийских систем врага. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет около 727 250 военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 21.11.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 727 250 (+1 510) человек,
- танков ‒ 9 398 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 19 143 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 20 731 (+50) ед,
- РСЗО – 1 253 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1 003 (+2) ед,
- самолетов – 369 ед,
- вертолетов – 329 ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 19 259 (+57) ед,
- крылатые ракеты 2 756 ед,
- корабли / катера ‒ 28 ед,
- подлодки ‒ 1 ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 29 745 (+97) ед,
- специальной техники – 3 674 ед.
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня утром, 21 ноября, российские войска нанесли ракетные удары по городу Днепр.
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