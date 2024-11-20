Силы обороны поразили командный пункт российской армии в Белгородской области, ― ГУР

скриншот с видео

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

Отмечается, что жители Губкина наблюдали густой черный дым, чувствовали его запах и слышали громкие звуки взрывов.

"ГУР МО Украины напоминает ― за каждое совершенное против украинского народа преступление будет адекватное, справедливое возмездие", ― говорится в сообщении.

Напомним, 19 ноября Силы обороны Украины впервые в истории ударили американскими баллистическими ракетами ATACMS по военному объекту на территории России. Речь идет об арсенале с боеприпасами 1046 центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.