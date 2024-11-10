В Киевской области из-за падения обломков БпЛА сгорел дом

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Сегодня ночью, 10 ноября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевщину. В селе Русанов Броварского района в результате падения обломков ударного дрона был уничтожен жилой дом

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

В результате падения обломков БПЛА произошел пожар и разрушение жилого дома по улице Киевская. Возгорание оперативно потушили.

К счастью, люди не пострадали.

Напомним, во время атаки ночью 8 ноября россияне повредили в Киевской области высоковольтные сети.