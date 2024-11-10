фото: Нацполиция

За прошедшие сутки российские войска применили против мирного населения Харьковщины управляемые авиабомбы, ракеты, FPV-дроны, РСЗО и БпЛА. Из-за вражеских обстрелов два человека погибли, пятеро получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

По материалам следствия, по поселку Прудянка Харьковского района россияне ударили из РСЗО "Ураган". В результате обстрела получил ранение гражданский мужчина. Повреждены пять частных домов, автомобиль.

В течение дня оккупанты били по жителям Купянска из разных видов вооружения . В частности, вражеские войска применили КАБ-1500, РСЗО "Ураган". Погибли два гражданских: мужчина и женщина. Получил ранение гражданский мужчина. Повреждены и уничтожены жилые дома, гаражи автомобили, магазин", – говорится в сообщении.

В селе Загрызовое Изюмского района в результате ударов с РСЗО повреждено частное домовладение. На территории поселка Боровая вражеский БПЛА "Ланцет" повредил здание магазина.

Кроме того, сегодня ночью три российских БпЛА "Shahed" атаковали население Чугуева. Повреждена многоэтажка. В результате пожара сгорели три гражданских автомобиля, еще шесть автомобилей повреждены. Пострадали женщина и мужчина. Медицинскую помощь им оказали на месте.

Правоохранители документируют очередные военные преступления РФ.

Напомним, вечером 9 ноября войска России нанесли ракетный удар по Харькову. В результате вражеского обстрела повреждена гражданская инфраструктура, пострадала женщина.