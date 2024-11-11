Росіяни завдали три авіаудари по Запоріжжю: загинула людина, понад 20 поранених

фото: Іван Федоров

У ніч проти 11 листопада російські війська завдали авіаудари по місту Запоріжжя. Внаслідок атаки загинула одна людина, також наразі відомо про 21 постраждалого

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Серед постраждалих п'ятеро дітей. Це хлопчики 4, 16 і 17 років та дівчатка 15 й 17 років. Чотирирічного хлопчика госпіталізували до лікарні.

Внаслідок російської атаки зруйнований житловий будинок, пошкоджено гуртожиток.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що у Миколаєві внаслідок дронового удару росіян загинули п'ятеро цивільних.