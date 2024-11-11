Россия проводит масштабную "инвентаризацию" неоформленной недвижимости на ВОТ Запорожской области

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РФ усилила имущественное давление на украинцев на временно оккупированных территориях (ВОТ). Роскадастр начал масштабную «инвентаризацию» на ВОТ Запорожской области

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

Он отметил, что первоначально оккупанты заставили людей оформлять недвижимость по российскому законодательству. Теперь захватчики выискивают неоформленное жилье и имущество. Сейчас россияне обходят дома, изучают все документы, реагируют даже на объявления и комментарии в интернете.

Глава ОВА проинформировал, что отжатое жилье украинцев уже начали продавать "в ипотеку" российским наемникам, силовикам, местным предателям и завезенным "специалистам".

"Отжим имущества гражданских украинцев на ВОТ - это военное преступление. Все сделки, совершенные в отношении имущества на оккупированной территории - недействительны, украинцы остаются законными собственниками имущества на ВОТ", - подчеркнул Иван Федоров.

Напомним, на временно оккупированных территориях российская "власть" продолжает отбирать выехавшие квартиры и дома украинцев. Такое жилье хотят продавать по льготным кредитным ставкам.

Ранее стало известно, что оккупационная администрация в Луганской области утвердила порядок окончательного отчуждения и продажи имущества украинцев, выехавших с оккупированных территорий.