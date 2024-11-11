Сокрушительный удар: на Запорожье Силы обороны сожгли броневики псковских десантников

скриншот с видео

В лесопосадке Запорожской области оккупанты из псковской дивизии РФ накопили военную технику и готовились к штурмовым действиям. Воины ГУР обнаружили захватчиков, а средства Оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" ударили по месту скопления врага

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает RegioNews.

"В результате ракетного удара уничтожены два тяжелых российских трала и личный состав внутри военных машин оккупантов. Еще четыре броневика с псковским десантом попытались сбежать, но вскоре за ними тоже прилетело ― сожжены все бронемашины врага, в том числе новые российские БМД-4", ― говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГУР показали, как пилоты FPV охотятся на фронте за российскими грузовиками, фургонами и мотоциклами.