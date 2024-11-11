Росія проводить масштабну "інвентаризацію" неоформленої нерухомості на ТОТ Запорізької області

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РФ посилила майновий тиск на українців на тимчасово окупованих територіях (ТОТ). Роскадастр розпочав масштабну «інвентаризацію» на ТОТ Запорізької області

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Він зауважив, що спочатку окупанти змусили людей оформляти нерухомість за російським законодавством. Тепер загарбники вишукують неоформлене житло та майно. Наразі росіяни обходять будинки, вивчають всі документи, реагують навіть на оголошення та коментарі в інтернеті.

Очільник ОВА поінформував, що віджате житло українців вже розпочали продавати "в іпотеку" російським найманцям, силовикам, місцевим зрадникам та завезеним "спеціалістам".

"Віджим майна цивільних українців на ТОТ — це воєнний злочин. Всі правочини, здійснені щодо майна на окупованій території — недійсні, українці залишаються законними власниками майна на ТОТ", — наголосив Іван Федоров.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях російська "влада" продовжує відбирати квартири і будинки українців, які виїхали. Таке житло хочуть продавати за пільговими кредитними ставками.

Раніше стало відомо, що окупаційна адміністрація у Луганській області затвердила порядок остаточного відчуження та продажу майна українців, які виїхати з окупованих територій.