На этой неделе Россия выпустила по Украине 800 авиабомб и 600 "шахедов", – Зеленский

иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Харьковской области

За эту неделю оккупационные российские войска сбросили на Украину более 800 управляемых авиабомб. Также оккупанты выпустили около 600 ударных дронов и 20 ракет.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

"Этой ночью Россия запустила против Украины рекордное количество "шахедов" и других ударных дронов – 145. За эту неделю применила более 800 управляемых авиационных бомб, около 600 ударных дронов и почти 20 ракет разных типов", - говорится в сообщении.

Президент отметил, что российский террор нельзя остановить словами, а убийства детей, потерю родных нельзя просто забыть.

"Без сильных решений не бывает безопасности от террора, и в каждой стране это все равно понятно. А без справедливости не бывает надежного мира, и достичь этого вполне реалистично для Украины", - добавил Владимир Зеленский.

Напомним, в ночь на 10 ноября российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА - 145. Силы ПВО сбили 62 вражеских дрона.