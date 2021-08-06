В Запорожье в седьмой раз не состоялась сессия горсовета

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В Запорожье 6 августа снова не состоялась сессия городского совета

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

В сессионном зале Запорожского городского совета зарегистрировались только 15 из 64 депутатов.

"Сегодня тоже, в который раз, сессия не полномочна. Не хотят уважаемые депутаты других партий приходить в сессионный зал и выполнять функции, которыми их наделили избиратели”, - сказал городской глава Запорожья Владимир Буряк.

Он также добавил, что игнорирование сессий продолжается второй месяц подряд.

Напомним, что в прошлом месяце Буряк в Верховную Раду направил письмо с полным пакетом документов о досрочным роспуске Запорожского городского совета.

Известно, что 20 июля на сессию Запорожского горсовета пришло всего несколько депутатов.

2 июля в Запорожье из-за увольнения секретаря горсовета также не состоялась сессия работа совета была заблокирована.

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