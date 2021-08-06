У Запоріжжі всьоме не відбулася сесія міськради

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У Запоріжжі 6 серпня знову не відбулася сесія міської ради

Про це пише RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

В сесійній залі Запорізької міської ради зареєструвалися лише 15 із 64 депутатів.

"Сьогодні теж, який раз, сесія не повноважна. Не хочуть шановні депутати інших партій приходити в сесійну залу і виконувати функції, якими їх наділили виборці”, - сказав міський голова Запоріжжя Володимир Буряк.

Він також додав, що ігнорування сесій продовжується другий місяць поспіль.

Нагадаємо, що минулого місяця Буряк до Верховної Ради направив листа з повним пакетом документів про достроковий розпуск Запорізької міської ради.

Відомо, що 20 липня на сесію Запорізької міськради прийшло всього кілька депутатів.

2 липня у Запоріжжі через звільнення секретаря міськради також не відбулася сесія, робота ради була заблокована.

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