В "красном" Запорожье обнаружили продажу справок на проезд в транспорте

С 16 апреля проезд в общественном транспорте города разрешается только при наличии спецсправки

С 16 апреля проезд в общественном транспорте города разрешается только при наличии спецсправки

Фото: из открытых источников

В Запорожье на различных интернет платформах и в социальных сетях появились объявления о продаже специальных пропусков для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции области Елену Лебединскую, передает RegioNews. По ее словам, злоумышленники разместили объявления о продаже справок установленного образца на ряде известных интернет-платформ. По данным фактам, изложенным в публикациях, сведения внесены в единый учет заявлений и сообщений граждан. Запорожская полиция начала проверку", - рассказала Елена Лебединская. Напомним, в Запорожье ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте.

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