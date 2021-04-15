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15 апреля 2021, 19:12 510

В "красном" Запорожье обнаружили продажу справок на проезд в транспорте

15 апреля 2021, 19:12 510
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С 16 апреля проезд в общественном транспорте города разрешается только при наличии спецсправки
С 16 апреля проезд в общественном транспорте города разрешается только при наличии спецсправки
Фото: из открытых источников
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В Запорожье на различных интернет платформах и в социальных сетях появились объявления о продаже специальных пропусков для проезда в общественном транспорте.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции области Елену Лебединскую, передает RegioNews.

По ее словам, злоумышленники разместили объявления о продаже справок установленного образца на ряде известных интернет-платформ.

По данным фактам, изложенным в публикациях, сведения внесены в единый учет заявлений и сообщений граждан. Запорожская полиция начала проверку", - рассказала Елена Лебединская.

Напомним, в Запорожье ввели спецпропуска для проезда в общественном транспорте.

транспорт полиция Запорожье продажа пропуск

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