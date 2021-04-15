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15 апреля 2021, 12:49 347

На Одесчине во время получения взятки задержали чиновника водной полиции

15 апреля 2021, 12:49 347
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Он хотел получить 5 тысяч долларов за закрытие уголовного производства
Он хотел получить 5 тысяч долларов за закрытие уголовного производства
Фото: Facebook
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В Одесской области правоохранители разоблачили во время получения неправомерной выгоды начальника сектора водной полиции.

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Правоохранитель требовал и получил взятку за непривлечение гражданина к уголовной ответственности и закрытие уголовного производства по факту захвата земельного участка", - говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос относительно объявления полицейскому о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.

Напомним, в Черновцах задержали на предложения взятки руководителя перинатального центра, он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность.

взятка деньги уголовное дело полиция задержание

 
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