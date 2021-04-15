На Одесчине во время получения взятки задержали чиновника водной полиции
Он хотел получить 5 тысяч долларов за закрытие уголовного производства
Он хотел получить 5 тысяч долларов за закрытие уголовного производства
В Одесской области правоохранители разоблачили во время получения неправомерной выгоды начальника сектора водной полиции.
Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.
Правоохранитель требовал и получил взятку за непривлечение гражданина к уголовной ответственности и закрытие уголовного производства по факту захвата земельного участка", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос относительно объявления полицейскому о подозрении, избрание меры пресечения и отстранении от занимаемой должности.
Напомним, в Черновцах задержали на предложения взятки руководителя перинатального центра, он предложил чиновникам 12 тыс. долларов, чтобы сохранить за собой руководящую должность.
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