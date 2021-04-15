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15 апреля 2021, 15:10 1050

На Херсонщине сотрудник вуза требовал у полицейского взятку

15 апреля 2021, 15:10 1050
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Руководитель кафедры получил 18 тыс. грн за выдачу диплома о полученном высшем образовании
Руководитель кафедры получил 18 тыс. грн за выдачу диплома о полученном высшем образовании
Фото из открытых источников
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На Херсонщине руководителя кафедры одного из вузов подозревают в том, что он требовал у полицейского взятку за выдачу диплома.

Как пишет RegioNews, об этом в Facebook сообщила полиция Херсонской области.

Отмечается, что преподаватель требовал взятку от сотрудника полиции, который закончил обучение в университете и хотел получить диплом по заочной форме обучения.

Руководитель кафедры получил 18 тыс. грн за выдачу диплома о полученном высшем образовании в указанном университете. Деньги подозреваемый получил на банковскую карточку. Сейчас карта изъята, опечатана и приобщена к материалам уголовного производства в качестве вещественного доказательства.

В настоящее время фигурант задержан, решается вопрос относительно сообщения ему о подозрении и избрании меры пресечения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Напомним, в Одесской области во время получения взятки задержали чиновника водной полиции.

Украина взятка полиция правоохранители Херсонская область

 
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