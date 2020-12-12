В Запорожье депутаты подрались, выбирая главу облсовета

Голоса депутатов собирали всю ночь, но их не хватило для избрания главы облсовета

Голоса депутатов собирали всю ночь, но их не хватило для избрания главы облсовета

Фото: Запорожский облсовет

Об этом сообщает местное издание Акцент, информирует RegioNews.

Сообщается, что изначально депутаты выдвинули четверых кандидатов на пост главы облсовета — главу запорожской ОГА Виталия Боговина ("Слуга народа"), Павла Матвиенко ("ОПЗЖ"), Геннадия Шевченко ("Еднання Владимира Буряка) и Евгения Георгиева ("ЕС").

Депутаты долго спорили и утверждали бюллетень для голосования. Также поскандалили из-за языка выступлений. Депутаты Сергей Кальцев и Евгений Балицкий стали спорить на русском языке. В их спор вклинился глава фракции "Евросолидарность" Игорь Артюшенко. Он призвал полицию обеспечить требования украинского законодательства, заявляя о том, что депутаты нарушают Закон Украины, общаясь на "языке агрессора". Балицкий ответил: "Заглохни, гнида!" и продолжил выступление на русском.Возникла потасовка.

Далее "ЕС" и "ОПЗЖ" сняли свои кандидатуры.

Глава счетной комиссии периодически пропадала и заявила, что на нее оказывается давление, лидеры "ОПЗЖ"и "ЕС" в Запорожском облсовете Сергей Кальцев и Игорь Артюшенко активно фиксировали нарушения при процедуре избрания руководства облсовета. В частности, вместо галочек депутаты ставили номерки в бюллетенях, которые заранее между ними распределили. Так можно было проконтролировать, все ли из списка "43 за Боговина" проголосовали как надо.

Для того чтобы собрать эти 43 голоса, одного из депутатов "слуг" привезли из больницы на каталке (у него была плановая операция). А у депутата Нины Гурской полиция выламывала двери в квартире (но ее так и не нашли). Кроме того, по информации Акцента, трое депутатов пришли голосовать даже несмотря на подтвержденный COVID-19. Также решили проводить выборы в два тура, чтобы ко второму туру "дожать" недостающие голоса.

В итоге, как сообщил на своей странице в Facebook Артюшенко уже после 2 часов ночи Боговин смог набрать только 40 голосов при 43 необходимых, и вариантов найти недостающие голоса не было, а потому глава облсовета избран не был.

Буває чесна перемога. І вона завжди викликає повагу. Буває нечесна перемога. Вона викликає ганьбу, але з переможцем... Posted by Ігор Артюшенко on Friday, December 11, 2020

В то же время глава счётной комиссии сообщила, что большинством членов комиссии было принято решение признать результаты голосования недействительными.

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В 02:30 в Вознесеновское отделение полиции обратился депутат Запорожского областного совета и сообщил о нарушении тайного голосования за главу облсовета. Об этом сообщила пресс-офицер ГУНП в Запорожской области Елена Лебединская.

Он заявил о том, что ним был выявлен факт нарушения процедуры тайного голосования во время выборов главы облсовета. Информация внесена в Единый реестр. Проводится проверка", - сообщила она.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуги Народа" будут оспаривать легитимность председателя Ровенского облсовета в суде.