Штепа на первом заседании горсовета Славянска вляпалась в скандал: ее хотят лишить мандата

Оказывается, Штепа поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова, тогда как ее партия поддерживала кандидата от "Оппозиционного блока" Вадима Ляха

Оказывается, Штепа поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова, тогда как ее партия поддерживала кандидата от "Оппозиционного блока" Вадима Ляха

Фото из открытых источников

Сегодня, 11 декабря, на первую сессию новоизбранного городского совета Славянска прибыла с пневмонией обвиняемая в сепаратизме экс-мэр города Неля Штепа, которая вошла во фракцию "Партии мира и развития".

Об этом RegioNews со ссылкой на "Новости Донбасса".

Отмечается, что между первым и вторым туром выборов мэра Славянска внутри "Партии мира и развития" произошел скандал: Штепа поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова. При этом ее партия поддерживала кандидата от "Оппозиционного блока" Вадима Ляха, который в итоге переизбрался на второй срок. После этого "Партия мира и развития" выпустила заявление, в котором сообщила, что исключает Штепу из своих рядов. Также партия инициировала процедуру отзыва Штепы — лишение ее депутатского мандата.

Комментируя сегодня вопрос возможности лишения мандата, Штепа подчеркнула, что заявления "Партии мира и развития" не было.

"Это не заявление от партии. Партия имеет хороших адвокатов и юристов, они бы никогда этого не написали. Я знаю, что это была провокация моих оппонентов", — сказала она.

Штепа добавила: "Я — депутат городского совета, вы это увидели. Больше на эту тему я говорить не хочу".

Напомним, ранее сообщалось, что Неля Штепа проиграла выборы мэра, но прошла в горсовет Славянска.