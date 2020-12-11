Штепа на первом заседании горсовета Славянска вляпалась в скандал: ее хотят лишить мандата
Сегодня, 11 декабря, на первую сессию новоизбранного городского совета Славянска прибыла с пневмонией обвиняемая в сепаратизме экс-мэр города Неля Штепа, которая вошла во фракцию "Партии мира и развития".
Об этом RegioNews со ссылкой на "Новости Донбасса".
Отмечается, что между первым и вторым туром выборов мэра Славянска внутри "Партии мира и развития" произошел скандал: Штепа поддержала кандидатуру от ОПЗЖ Павла Придворова. При этом ее партия поддерживала кандидата от "Оппозиционного блока" Вадима Ляха, который в итоге переизбрался на второй срок. После этого "Партия мира и развития" выпустила заявление, в котором сообщила, что исключает Штепу из своих рядов. Также партия инициировала процедуру отзыва Штепы — лишение ее депутатского мандата.
Комментируя сегодня вопрос возможности лишения мандата, Штепа подчеркнула, что заявления "Партии мира и развития" не было.
"Это не заявление от партии. Партия имеет хороших адвокатов и юристов, они бы никогда этого не написали. Я знаю, что это была провокация моих оппонентов", — сказала она.
Штепа добавила: "Я — депутат городского совета, вы это увидели. Больше на эту тему я говорить не хочу".
Напомним, ранее сообщалось, что Неля Штепа проиграла выборы мэра, но прошла в горсовет Славянска.