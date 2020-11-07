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В Бердянске дважды обстреляли пассажирский автобус
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07 ноября 2020, 11:59 665

В Бердянске дважды обстреляли пассажирский автобус

07 ноября 2020, 11:59 665
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Пострадавших в результате происшествия нет
Пострадавших в результате происшествия нет
Фото: Новости Бердянска
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В Бердянске дважды обстреляли пассажирский автобус, жертв и пострадавших нет.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Новости Бердянска.

Инцидент произошел вчера вечером в микрорайоне "Азмол".

Водитель автобуса №5 Сергей рассказал полицейским, что вечером на улице Химиков дважды стреляли по его автобусу. Первый раз в машину не попали, а второй – разбили стекло в салоне.

Официальной информации от полиции об инциденте пока нет.

Напомним, это уже не первое нападение на автобус на запорожье. Поздно вечером 2 сентября примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области тоже расстреляли микроавтобус.

автобус полиция Бердянск нападение Запорожская область
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