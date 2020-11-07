В Бердянске дважды обстреляли пассажирский автобус
Пострадавших в результате происшествия нет
Пострадавших в результате происшествия нет
В Бердянске дважды обстреляли пассажирский автобус, жертв и пострадавших нет.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Новости Бердянска.
Инцидент произошел вчера вечером в микрорайоне "Азмол".
Водитель автобуса №5 Сергей рассказал полицейским, что вечером на улице Химиков дважды стреляли по его автобусу. Первый раз в машину не попали, а второй – разбили стекло в салоне.
Официальной информации от полиции об инциденте пока нет.
Напомним, это уже не первое нападение на автобус на запорожье. Поздно вечером 2 сентября примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области тоже расстреляли микроавтобус.
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