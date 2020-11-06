На Киевщине ликвидировали мощную нарколабораторию

Преступники под руководством гражданки РФ изготавливали около 100 кг метадона ежемесячно

Преступники под руководством гражданки РФ изготавливали около 100 кг метадона ежемесячно

Фото из открытых источников

Правоохранители разоблачили и задержали преступную группу, которая организовала нарколабораторию по изготовлению психотропных веществ, которые сбывала в Украине и за рубежом. Оценочная стоимость изъятого - 50 миллионов гривен.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Участники преступной группы, которые организовали деятельность мощной нарколаборатории по изготовлению метадона и сбывали его на территории Украины и стран ближнего зарубежья, разоблачили и задержали Киевская городская прокуратура совместно с работниками Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции и следователями полиции Киева.

Согласно материалов следствия, в начале лета 2020 года 50-летняя гражданка Российской Федерации вместе с сообщниками – гражданами Украины и гражданкой РФ организовали на территории Киевской области деятельность высокотехнологичной лаборатории по изготовлению психотропных веществ.

35 КГ МЕТАДОНУ ТА 1 ТОННА ПРЕКУРСОРІВ - НА КИЇВЩИНІ ЛІКВІДОВАНО ПОТУЖНУ НАРКОЛАБОРАТОРІЮ Київською міською... Posted by Київська міська прокуратура on Friday, November 6, 2020

Сообщники изготавливали метадон, а жительница Российской Федерации осуществляла общее управление и налаживала каналы сбыта произведенного "товара" в Украине, России и Беларуси.

Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать около 100 кг метадона ежемесячно, что эквивалентно 800 тыс. доз для розничной продажи.

По месту проживания участников преступной группы и в помещении, где осуществлялся синтез наркотического средства метадон, проведены обыски.

Изъято около 35 кг метадона, около 1 тонны прекурсоров, достаточных для изготовления более 250 кг метадона, свыше 250 кг химических соединений, около 500 единиц оборудования (колбы, пробирки, мерные стаканы, холодильники, реакторы), деньги в сумме 35 тыс. долларов США и другие вещественные доказательства.

Оценочная стоимость изъятого составляет около 50 млн гривен. На изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест. Трое участников преступной группы задержаны, им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, 4 ноября у преступника, задержанного в Киеве, изъяли кокаина на 15 млн грн.