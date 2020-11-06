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06 ноября 2020, 15:29 105

В метро Киева произошла стрельба из-за пассажира без маски

06 ноября 2020, 15:29 105
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Мужчина с ножом напал на полицейского, который сделал ему замечание
Мужчина с ножом напал на полицейского, который сделал ему замечание
Фото: Facebook
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В метрополитене Киева на станции "Славутич" задержали мужчину, который напал на работника полиции с ножом из-за замечания об отсутствии маски.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Не желая соблюдать карантинные мероприятия, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что один из пассажиров, чтобы остановить незаконные действия злоумышленника, совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей.

После этого правонарушителя удалось задержать. Полицейский получил ожоги обоих глаз.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее на Киевщине в магазине стройматериалов произошел взрыв: есть пострадавшие.

Киев метро полиция нападение маски
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