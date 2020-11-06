В метро Киева произошла стрельба из-за пассажира без маски

Мужчина с ножом напал на полицейского, который сделал ему замечание

Мужчина с ножом напал на полицейского, который сделал ему замечание

Фото: Facebook

В метрополитене Киева на станции "Славутич" задержали мужчину, который напал на работника полиции с ножом из-за замечания об отсутствии маски.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

Не желая соблюдать карантинные мероприятия, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе", - говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что один из пассажиров, чтобы остановить незаконные действия злоумышленника, совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей.

После этого правонарушителя удалось задержать. Полицейский получил ожоги обоих глаз.

Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, ранее на Киевщине в магазине стройматериалов произошел взрыв: есть пострадавшие.