В метро Киева произошла стрельба из-за пассажира без маски
В метрополитене Киева на станции "Славутич" задержали мужчину, который напал на работника полиции с ножом из-за замечания об отсутствии маски.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.
Не желая соблюдать карантинные мероприятия, пассажир достал газовый баллончик и брызнул им в лицо работнику полиции. После чего раскладным ножом пытался нанести телесные повреждения полицейскому и пассажирам, которые находились на платформе", - говорится в сообщении.
В прокуратуре добавили, что один из пассажиров, чтобы остановить незаконные действия злоумышленника, совершил предупредительный выстрел из зарегистрированного травматического пистолета в сторону путей.
После этого правонарушителя удалось задержать. Полицейский получил ожоги обоих глаз.
Сейчас решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении и избрании меры пресечения.
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