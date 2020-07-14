В Бердянске пьяный мужчина стрелял по детям, у него изъяли арсенал оружия

Оружие и боеприпасы он привез из зоны проведения операции Объединенных сил

Оружие и боеприпасы он привез из зоны проведения операции Объединенных сил

Фото: Нацполиция

В Бердянске 13 июля пьяный мужчина стрелял из окна по детям, находившимся во дворе на детской площадке.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает RegioNews.

О стрельбе в полицию сообщила местная жительница, на место происшествия немедленно выехали полицейские.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравилось, что дети кричат ​​на детской площадке и он решил их напугать: начал стрелять в сторону несовершеннолетних из стартового пистолета", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался мужчина 1972 года рождения, в прошлом участник АТО. У него дома был найден арсенал оружия.

По месту его проживания правоохранители изъяли пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Беретта", 230 патронов калибра 7х62, 630 патронов калибра 5х45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД-5, 4 подствольные снаряды, противопехотную и сигнальную мины, 2 гранаты светошумового и дымового действия", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, оружие и боеприпасы он привез из зоны проведения ООС. Работники полиции задержали нарушителя, по результатам обыска возбуждены уголовные производства, ему грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, в Киеве неизвестный со стрельбой ограбил отделение "Укрпочты".