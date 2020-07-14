18:59  14 июля
Нардеп Тищенко отказался объяснять, почему "Велюр" нарушает карантин
12:44  14 июля
Кличко с большим отрывом опережает кандидатов в мэры Киева - опрос
17:54  14 июля
От начала суток на Донбассе зафиксировано три обстрела
UA | RU
UA | RU
14 июля 2020, 17:20 5

В Бердянске пьяный мужчина стрелял по детям, у него изъяли арсенал оружия

14 июля 2020, 17:20 5
Читайте також українською мовою
Оружие и боеприпасы он привез из зоны проведения операции Объединенных сил
Оружие и боеприпасы он привез из зоны проведения операции Объединенных сил
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В Бердянске 13 июля пьяный мужчина стрелял из окна по детям, находившимся во дворе на детской площадке.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Запорожской области, передает RegioNews.

О стрельбе в полицию сообщила местная жительница, на место происшествия немедленно выехали полицейские.

На месте происшествия сотрудники полиции установили, что мужчине, который находился в состоянии алкогольного опьянения, не понравилось, что дети кричат ​​на детской площадке и он решил их напугать: начал стрелять в сторону несовершеннолетних из стартового пистолета", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался мужчина 1972 года рождения, в прошлом участник АТО. У него дома был найден арсенал оружия.

По месту его проживания правоохранители изъяли пистолет-пулемет "МП 40", стартовый пистолет "Беретта", 230 патронов калибра 7х62, 630 патронов калибра 5х45, 5 сигнальных ракет, 4 гранаты РГД-5, 4 подствольные снаряды, противопехотную и сигнальную мины, 2 гранаты светошумового и дымового действия", - сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, оружие и боеприпасы он привез из зоны проведения ООС. Работники полиции задержали нарушителя, по результатам обыска возбуждены уголовные производства, ему грозит лишение свободы от трех до семи лет.

Напомним, в Киеве неизвестный со стрельбой ограбил отделение "Укрпочты".

стрельба полиция Бердянск происшествия дети
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
В Киеве, Харькове и Виннице неизвестные "заминировали" вокзалы и торговые центры
14 июля 2020, 16:03
Минздрав рассматривает вариант обучения школьников в две смены – Степанов
14 июля 2020, 14:21
ДТП на Житомирщине: трое детей попали в реанимацию
14 июля 2020, 10:41
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
27 июня 2020
Корабельные сосны, два полена и засранцы на дорогах, – НеПогода
20 июня 2020
Кофе для Зе, пелёнки Ермака и "проклятие" Вакарчука, – НеПогода
Все видео »
Мэр Кропивницкого Андрей Райкович о новой политсиле: Кличко дал нам сигнал
Сосны, Труханов и Путин: Кто помешает "Слугам народа" покорить Юг Украины
Все публикации »
Иван Галунга
Михаил Дяденко
Игорь Гришачов
Все блоги »