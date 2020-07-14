ДТП на Житомирщине: трое детей попали в реанимацию

Еще двое взрослых получили травмы

Еще двое взрослых получили травмы

Фото: Нацполиция

В Коростенском районе Житомирской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого 5 человек попали в реанимацию, трое из них - дети.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции, передает RegioNews.

Предварительно известно, что авария произошла вблизи села Обиходы, когда 25-летний водитель автомобиля ЗАЗ "Славута" двигался в направлении села Сарновичи и не справился с управлением. В результате чего машина съехала с дороги и перевернулась.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, 54-летний мужчина и двое детей 6 и 10 лет, все жители с. Берестовца", - говорится в сообщении.

Также позже в медицинское учреждение были доставлены другие пострадавшие от ДТП: 27-летняя женщина и ее 3-летняя дочь. Все пятеро госпитализированы в реанимационное отделение больницы с серьезными травмами.

Напомним, 12 июля водитель автомобиля Мercedes-Benz GL 250D, находясь в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и допустил столкновение с авто, которое двигалось впереди в попутном направлении, после чего выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Hyundai Tucson.