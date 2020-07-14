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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
14 июля 2020, 16:03 9

В Киеве, Харькове и Виннице неизвестные "заминировали" вокзалы и торговые центры

14 июля 2020, 16:03 9
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В городах Украины прошла новая волна сообщений о заминировании
В городах Украины прошла новая волна сообщений о заминировании
Фото: flickr
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14 июля в правоохранительные органы поступило анонимное сообщение о заминировании здания Центрального железнодорожного вокзала Киева.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в г.. Киеве из-за анонимного сообщения о якобы минировании вокзала", - говорится в сообщении.

Известно, что всех работников и пассажиров вокзала эвакуировали, объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.

Практически в это же время поступило сообщение о заминировании здания апелляционного суда Киева. Туда немедленно выехали правоохранители и проводят проверки.

Как сообщает местное издание "Город над Бугом", в Виннице правоохранители и сотрудники ГСЧС проверяют информацию о заминировании нескольких торговых центров и винницкого железнодорожного вокзала.

По словам пресс-секретаря ГУНП в Винницкой области Анны Олейник, в полицию информация о заминировании нескольких объектов поступила в 13:30.

Посетителей и работников предприятий эвакуировали. Специалисты обследовали здание вокзала и торговых центров в центре города и в микрорайоне Вишенка", - сообщила она.

В Харькове правоохранители и спасатели также проверяют информацию о заминировании объектов инфраструктуры и зданий.

На электронную почту правоохранителей поступило сообщение о закладке взрывчатки на 242 объектах Харькова - в аптеках, родильных домах, отделениях скорой помощи, продовольственных магазинах, гипермаркетах, открытых торговых центрах, банках, в зданиях железнодорожного и автовокзалов, международном аэропорту "Харьков", - сообщили в полиции.

На месте работают следственно-оперативные группы, специалисты взрывотехнического управления и кинологи.

Напомним, в Харьковской области выпало рекордное количество осадков за весь период наблюдений.

Киев минирование вокзал полиция Харьков ГСЧС
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