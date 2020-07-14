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14 июля 2020, 14:21 7

Минздрав рассматривает вариант обучения школьников в две смены – Степанов

14 июля 2020, 14:21 7
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По словам министра, в ведомстве ищут "удобный и безопасный" вариант
По словам министра, в ведомстве ищут "удобный и безопасный" вариант
Фото: Гал-Инфо
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Министерство здравоохранения Украины рассматривает возможность обучения детей в школах в две смены

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, пишет RegioNews.

Сейчас мы разрабатываем правила, как наши дети будут учиться с 1 сентября. Во время рассмотрения этих вопросов и установления соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие (когда дети будут учиться в две смены)", – сказал Степанов. - Мы стараемся сделать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей".

Ранее сообщалось, что Минздрав разрабатывает правила, по которым школы начнут работу с 1 сентября.

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Напомним, в Украине за сутки выявили 638 новых случаев коронавируса.

коронавирус карантин Минздрав ученики школы дети Максим Степанов
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