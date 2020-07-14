Минздрав рассматривает вариант обучения школьников в две смены – Степанов

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге, пишет RegioNews.

Сейчас мы разрабатываем правила, как наши дети будут учиться с 1 сентября. Во время рассмотрения этих вопросов и установления соответствующего регламента, правил обучения, мы рассматриваем все без исключения ситуации, в том числе и такие (когда дети будут учиться в две смены)", – сказал Степанов. - Мы стараемся сделать максимально удобные правила, но в то же время, чтобы эти правила создавали безопасность для детей".