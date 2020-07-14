У Бердянську п’яний чоловік стріляв по дітях, у нього вилучили арсенал зброї

Зброю і боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об’єднаних сил

Зброю і боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об’єднаних сил

Фото: Нацполіція

У Бердянську 13 липня п’яний чоловік стріляв з вікна по дітях, які перебували у дворі на дитячому майданчику.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області, передає RegioNews.

Про стрілянину в поліцію повідомила місцева жителька, на місце події негайно виїхали поліцейські.

На місці події співробітники поліції встановили, що чоловіку, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, не сподобалось, що діти кричать на дитячому майданчику і він вирішив їх налякати: почав стріляти в бік неповнолітніх зі стартового пістолета", - йдеться в повідомленні.

Зловмисником виявився чоловік 1972 року народження, у минулому учасник АТО. У нього вдома було знайдено арсенал зброї.

За місцем його мешкання правоохоронці вилучили пістолет-кулемет "МП 40", стартовий пістолет "Берета", 230 патронів калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світло шумової та димової дії", - повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, зброю і боєприпаси він привіз з зони проведення ООС. Працівники поліції затримали порушника, за результатами обшуку відкриті кримінальні провадження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, в Києві невідомий із стріляниною пограбував відділення "Укрпошти".