18:59  14 липня
Нардеп Тищенко відмовився пояснювати, чому "Велюр" порушує карантин
19:28  14 липня
США виділять Україні ще $1,8 мільйона на боротьбу з коронавірусом
17:54  14 липня
Від початку доби на Донбасі зафіксовано три обстріли
UA | RU
UA | RU
14 липня 2020, 17:20 6

У Бердянську п’яний чоловік стріляв по дітях, у нього вилучили арсенал зброї

14 липня 2020, 17:20 6
Читайте также на русском языке
Зброю і боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об’єднаних сил
Зброю і боєприпаси він привіз із зони проведення операції Об’єднаних сил
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Бердянську 13 липня п’яний чоловік стріляв з вікна по дітях, які перебували у дворі на дитячому майданчику.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Запорізької області, передає RegioNews.

Про стрілянину в поліцію повідомила місцева жителька, на місце події негайно виїхали поліцейські.

На місці події співробітники поліції встановили, що чоловіку, який перебував в стані алкогольного сп’яніння, не сподобалось, що діти кричать на дитячому майданчику і він вирішив їх налякати: почав стріляти в бік неповнолітніх зі стартового пістолета", - йдеться в повідомленні.

Зловмисником виявився чоловік 1972 року народження, у минулому учасник АТО. У нього вдома було знайдено арсенал зброї.

За місцем його мешкання правоохоронці вилучили пістолет-кулемет "МП 40", стартовий пістолет "Берета", 230 патронів калібру 7х62, 630 патронів калібру 5х45, 5 сигнальних ракет, 4 гранати РГД5, 4 підствольні снаряди, протипіхотну та сигнальну міни, 2 гранати світло шумової та димової дії", - повідомили у поліції.

За даними правоохоронців, зброю і боєприпаси він привіз з зони проведення ООС. Працівники поліції затримали порушника, за результатами обшуку відкриті кримінальні провадження, йому загрожує позбавлення волі від трьох до семи років.

Нагадаємо, в Києві невідомий із стріляниною пограбував відділення "Укрпошти".

стрілянина поліція Бердянськ події діти
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У Києві, Харкові та Вінниці невідомі "замінували" вокзали і торгові центри
14 липня 2020, 16:03
МОЗ розглядає варіант навчання школярів у дві зміни – Степанов
14 липня 2020, 14:21
ДТП на Житомирщині: троє дітей потрапили у реанімацію
14 липня 2020, 10:41
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
27 червня 2020
Корабельні сосни, два поліна і засранці на дорогах, – НеПогода
20 червня 2020
Кава для Зе, пелюшки Єрмака і "прокляття" Вакарчука, – НеПогода
Всі відео »
Мер Кропивницького Андрій Райкович про нову політсилу: Кличко дав нам сигнал
Сосни, Труханов і Путін: Хто завадить "Слугам народу" підкорити Південь України
Всі публікації »
Іван Галунга
Михайло Дяденко
Ігор Гришачов
Всі блоги »