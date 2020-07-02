Отдыхающих с температурой 39 градусов вывозили на скорых

Отдыхающих с температурой 39 градусов вывозили на скорых

В Запорожской области на косе Пересыпь в Кирилловке подозревают вспышку коронавируса. Ночью 2 июля отдыхающих на территории базы отдыха "Днепровские зори" с высокой температурой вывозили машины скорой помощи.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Голос Украины".

Среди заболевших много воспитанников днепровского клуба дзюдо "Спарта". Ребята с тренерами только вчера в обед приехали на 10-дневные сборы. До самой ночи были активны, купались в море и бассейне, обедали и ужинали в столовой, перекусывали в кафе на территории базы. Как рассказали дети, многие из тех, кто заболел, вечером заказывали здесь пиццу", - сказано в сообщении.

Отмечается, что к медикам начали подходить отдыхающие с других корпусов. Они жаловались на аналогичные симптомы, просили оказать помощь или отвезти в больницу.

По словам сотрудников скорой помощи, проявления болезни очень напоминают симптомы коронавируса. Если он подтвердится, курорт могут закрыть. Что касается инфекции в море, жалоб от отдыхающих на других базах Кирилловки не поступало.

Напомним, по состоянию на утро 2 июля в Украине лабораторно подтверждены 45 887 случаев COVID-19, вследствие болезни всего умерли 1185 человек, из них 12 - за последние сутки. В Запорожской области — 577 случаев.