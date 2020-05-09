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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
09 мая 2020, 14:43 4

В парке Вечной Славы в Киеве почтили павших во второй Мировой войне

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09 мая 2020, 14:43 4
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К памятникам героям возложили цветы как известные политики, так и простые киевляне
Фото: ДС
К памятникам героям возложили цветы как известные политики, так и простые киевляне

В парке Вечной Славы правоохранители следят за соблюдением карантинных ограничений, территорию каждые полчаса дезинфицируют работники ГСЧС

В Киеве почтить память героев Второй мировой войны пришли председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук и председатели парламентских комитетов. Позже на торжествах заметили лидера Компартии Украины Петра Симоненко.

Также в Парке Вечной Славы появилась делегация из Киево-Печерской лавры во главе с митрополитом Онуфрием.

Об этом сообщает ряд СМИ, пишет RegioNews.

Больше всего людей собралось возле самого Вечного огня, чтобы возложить цветы и поздравить ветеранов.

Полиция пускает людей для возложения цветов маленькими группами, а на входе раздают маски.

Из-за ограничения доступа, образовались очереди и скопления людей. Возле парка дежурит несколько карет скорой помощи.

Ветераны возлагают цветы по специальной схеме: подходят ширенгой из нескольких человек и обязательно в масках. Люди стоят в стороне и встречают их аплодисментами.

Возле Парка Славы правоохранители перешли на усиленный режим работы.

В полиции Киева заявляют, что беспорядков возле Парка Славы не было.

Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.

"У меня нет такой информации. Стычек не было. Мы сейчас находимся на месте, но схваток никаких не было с полицией", - отметила Тищенко.

Аллею Славы и ступени к Вечному огню дезинфицируют каждые полчаса. Сотрудники ГСЧС в защитных костюмах разбрызгивают специальные средства.

Напомним, в этом году массовые мероприятия ко Дню победы ограничили через карантин.

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