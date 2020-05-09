В парке Вечной Славы в Киеве почтили павших во второй Мировой войне
В парке Вечной Славы правоохранители следят за соблюдением карантинных ограничений, территорию каждые полчаса дезинфицируют работники ГСЧС
В Киеве почтить память героев Второй мировой войны пришли председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, вице-спикер Руслан Стефанчук и председатели парламентских комитетов. Позже на торжествах заметили лидера Компартии Украины Петра Симоненко.
Также в Парке Вечной Славы появилась делегация из Киево-Печерской лавры во главе с митрополитом Онуфрием.
Об этом сообщает ряд СМИ, пишет RegioNews.
Больше всего людей собралось возле самого Вечного огня, чтобы возложить цветы и поздравить ветеранов.
Полиция пускает людей для возложения цветов маленькими группами, а на входе раздают маски.
Из-за ограничения доступа, образовались очереди и скопления людей. Возле парка дежурит несколько карет скорой помощи.
Ветераны возлагают цветы по специальной схеме: подходят ширенгой из нескольких человек и обязательно в масках. Люди стоят в стороне и встречают их аплодисментами.
Возле Парка Славы правоохранители перешли на усиленный режим работы.
В полиции Киева заявляют, что беспорядков возле Парка Славы не было.
Об этом в комментарии Укринформу сообщила пресс-секретарь Печерского райуправления полиции Киева Оксана Тищенко.
"У меня нет такой информации. Стычек не было. Мы сейчас находимся на месте, но схваток никаких не было с полицией", - отметила Тищенко.
Аллею Славы и ступени к Вечному огню дезинфицируют каждые полчаса. Сотрудники ГСЧС в защитных костюмах разбрызгивают специальные средства.
Напомним, в этом году массовые мероприятия ко Дню победы ограничили через карантин.
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