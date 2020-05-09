Сегодня – День победы над нацизмом во Второй мировой войне
9 мая в Украине официально отмечают государственный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне, с 2016-го года, этот день является выходным.
День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен как государственный праздник согласно принятому 9 апреля 2015 года Верховной Радой закону "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов" в рамках пакета законов о декоммунизации.
Об этом пишет RegioNews.
Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, является цветок красного мака — общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны. В Украине используется в собственной стилизации, разработанной харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным. Лозунгом обоих памятных дней "1939-1945. Помним. Побеждаем".
Напомним, поздно вечером 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени в берлинском предместье представители нацистской Германии, союзники и СССР подписали Акт о капитуляции Германии. По московскому времени это произошло 9 мая в 0:43.
По данным Украинского Института национальной памяти, совокупные демографические потери украинцев и граждан Украины других национальностей на протяжении 1939-1945 годов сейчас оцениваются в 8-10 миллионов человек.
- 11:40 09 мая Европейский союз отмечает 70-ю годовщину со дня основания
- 11:18 09 мая Мэр Днепра Филатов хочет отправить на Буковину врачей для борьбы с COVID-19
- 10:59 09 мая За прогулы оштрафуют 25 народных депутатов - Регламентный комитет ВР
- 10:29 09 мая Сегодня – День победы над нацизмом во Второй мировой войне
- 10:12 09 мая Сводка ООС: четверо раненых, семь обстрелов
- 09:46 09 мая В Украине подтвердили уже 14710 случаев COVID-19
- 21:55 08 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 16:47 02 мая Мэр Черкасс обвинил Зеленского в коррупции
- 16:48 06 мая "Там цифра нормальная": в сети появилась новая порция "пленок Ермака"
- 12:08 03 мая Власть готовит смягчение карантина: откроют парикмахерские и кафе
- 14:18 04 мая Кабинет министров продлил карантин до 22 мая
- 19:29 02 мая "Черкассы будут сопротивляться”: Анатолий Бондаренко стал героем мемов