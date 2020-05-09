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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
09 мая 2020, 10:29 3

Сегодня – День победы над нацизмом во Второй мировой войне

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09 мая 2020, 10:29 3
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В этом году массовые мероприятия ко Дню победы ограничили из-за карантина
В этом году массовые мероприятия ко Дню победы ограничили из-за карантина

9 мая в Украине официально отмечают государственный праздник - День победы над нацизмом во Второй мировой войне, с 2016-го года, этот день является выходным.

День победы над нацизмом во Второй мировой войне установлен как государственный праздник согласно принятому 9 апреля 2015 года Верховной Радой закону "Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939 — 1945 годов" в рамках пакета законов о декоммунизации.

Об этом пишет RegioNews.

Официальным символом празднования Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, как и Дня памяти и примирения, является цветок красного мака — общепринятый в мире символ празднования памятных дней Второй мировой войны. В Украине используется в собственной стилизации, разработанной харьковским дизайнером Сергеем Мишакиным. Лозунгом обоих памятных дней "1939-1945. Помним. Побеждаем".

Напомним, поздно вечером 8 мая 1945 года в 22:43 по центральноевропейскому времени в берлинском предместье представители нацистской Германии, союзники и СССР подписали Акт о капитуляции Германии. По московскому времени это произошло 9 мая в 0:43.

По данным Украинского Института национальной памяти, совокупные демографические потери украинцев и граждан Украины других национальностей на протяжении 1939-1945 годов сейчас оцениваются в 8-10 миллионов человек.


9 мая День победы праздник карантин
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