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28 марта 2020, 15:47 6

В Запорожской области от коронавируса выздоровела первая пациентка

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28 марта 2020, 15:47 6
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Женщина клинически здорова и имеет два негативных теста на COVID-19. Таким образом в Украине выздоровели уже шесть человек, пять буковинцев и одна жительница Запорожья
Фото: Shutterstock
Женщина клинически здорова и имеет два негативных теста на COVID-19. Таким образом в Украине выздоровели уже шесть человек, пять буковинцев и одна жительница Запорожья

Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Запорожской области Виталий Туринок

"Радостная весть для всей Запорожской области! Первое выздоровления от COVID-19!
По состоянию на 28.03 11:00 выписано домой из обласноï инфекционной больницы женщину, которая заболела 15.03 (вернулась из Египта).
Состоялась выписка при клиническом здоровье и двух отрицательных результатах ПЦР исследования на коронавирус", - сообщил председатель ОГА.

Радicна звiстка для усiєï Запорiзькоï областi! Перше одужання вiд COVID-19! Станом на 28.03 11:00 виписано додому з...

Опубліковано Віталій Туринок Субота, 28 березня 2020 р.

По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.

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