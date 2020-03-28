В Запорожской области от коронавируса выздоровела первая пациентка
Об этом на своей странице в Facebook написал губернатор Запорожской области Виталий Туринок
"Радостная весть для всей Запорожской области! Первое выздоровления от COVID-19!
По состоянию на 28.03 11:00 выписано домой из обласноï инфекционной больницы женщину, которая заболела 15.03 (вернулась из Египта).
Состоялась выписка при клиническом здоровье и двух отрицательных результатах ПЦР исследования на коронавирус", - сообщил председатель ОГА.
Радicна звiстка для усiєï Запорiзькоï областi! Перше одужання вiд COVID-19! Станом на 28.03 11:00 виписано додому з...Опубліковано Віталій Туринок Субота, 28 березня 2020 р.
По данным официальной статистики Минздрава на утро 28 марта зарегистрировано 311 случаев COVID-19.
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