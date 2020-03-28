В Запорожской области от коронавируса выздоровела первая пациентка

Женщина клинически здорова и имеет два негативных теста на COVID-19. Таким образом в Украине выздоровели уже шесть человек, пять буковинцев и одна жительница Запорожья

Фото: Shutterstock

Женщина клинически здорова и имеет два негативных теста на COVID-19. Таким образом в Украине выздоровели уже шесть человек, пять буковинцев и одна жительница Запорожья

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